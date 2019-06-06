После взрыва в Лаздийском районе объявлена экстремальная ситуация

"Визуально видны внешние повреждения несущих стен, сложно оценить, насколько дом безопасен для жителей, поэтому мы объявили экстремальную ситуацию в этом доме", – сказал BNS 6 июня заместитель главы администрации мэрии Саулюс Петраускас.
Несчастье произошло в субботу утром, в доме взорвался газовый баллон.
Одна жительница дома была госпитализирована в Кауансскую больницу, мужчина - в Лаздйскую, еще одной женщине потребовалась амбулаторная помощь.
По словам Петраускаса, в результате взрыва развалилась внутренняя стена, видно, что сместились кирпичи. есть смещение и в деревянных перекрытиях.
Мэрия ждет выводы экспертов, после этого решать, какую помощь выделить жителям. Жителям рекомендовали временно съехать из дома.
"Всем предложили до получения выводов экспертов съехать. Люди поступили по-разному. Одни подписали документ, что не согласны, другие ютятся у родственников", – сказал Петраускас.
В доме 8 квартир, в 5 из них жили люди.
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