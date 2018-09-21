21 сентября, в 10.20 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Швитригайлос и Наугардуко, столкнулись три автомобиля. В результате ДТП Hyundai оказался на капоте ехавшего за ним автомобиля.

Люди в ДТП не пострадали, от помощи врачей они отказались. Столкнулись Volkswagen, Toyota и Hyundai.

Автомобиль с капота другого авто сняли пожарные-спасатели. Движение регулировала полиция.

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