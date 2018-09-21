Люди в ДТП не пострадали, от помощи врачей они отказались. Столкнулись Volkswagen, Toyota и Hyundai.
Автомобиль с капота другого авто сняли пожарные-спасатели. Движение регулировала полиция.
Число погибших при крушении парома в Танзании резко возросло
Число погибших в результате крушения пассажирского...
После столкновения Hyundai оказался на другом автомобиле (2)
21 сентября, в 10.20 ч., в Вильнюсе , на перекрестке ул....
Прокурор добился справедливости: у попавшейся нетрезвой женщины-водителя конфискуют 40 000 евро (10)
У жительницы Вильнюса , которая в начале этого года...
В ДТП погиб 18-летний водитель Opel (1)
21 сентября, в 7.36 ч., по номеру 112 поступило сообщение о...
В Вильнюсском районе в ДТП погиб мотоциклист (1)
20 сентября после обеда в Вильнюсском районе произошло...
TOP новостей
Экономист о ценах в Литве: у нас есть старая серьезная проблема (12)
Попытка снизить цены ни к чему не приводить, поскольку...
Центральная часть Вильнюса закрыта для автомобилей: за нарушения ждут штрафы
Папа римский Франциск прибудет в Литву в выходные,...
Балтийские каникулы Жени. Где самая европейская Европа, и чей кролик? (15)
Из всего увиденного эта Европа – самая европейская....
В Вильнюсе открылся новый ресторан: шампанское стоит 1490 евро (64)
В Вильнюсе открылся новый ресторан Nineteen18. Это назвали...
Мир ждет, заговорит ли папа в Литве о скандале с сексуальными домогательствами (11)
В предстоящие выходные, когда папа Франциск будет...