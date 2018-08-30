Нередко люди не обращают внимания на близких, а вот породистую собаку окружают заботой и любовью. Люди сами расставляют приоритеты. Другие относятся ко всем животным с необъяснимой ненавистью.

Выбросили таксу с моста в прорубь

Это давняя история, но реальная. Зимой несколько несовершеннолетних из Русне поймали таксу и сбросили ее с моста в прорубь. Животное не выплыло и утонуло. Собака принадлежала учителю. Женщина выяснила, кто это сделал. Виновник просто сказал, что хотел посмотреть, выплывет ли собака из реки. И все...

Выстрелил в чужую дворовую собаку

В одном из городов Шилутского района, несовершеннолетний юноша нелегально приобрел самодельное оружие с глушителем и 10 патронов. Он решил его испытать. Это было в августе, в 7 ч. утра. Он с другом пошел стрелять на луг. Юноша был пьян. Когда подростки шли по улице, на них стала лаять дворняга, привязанная у будки. Юноша выстрелил в собаку, попал ей в почку. Собака стала скулить. Она не выжила. За свою "подвиг" стрелок был наказан, хотя и пытался бежать в Англию - оттуда его вернули под конвоем. Возвращение на родину ему обошлось в 6000 литов.

Убийство кота на глазах у девушек

Ужасная экзекуция, виновники еще не наказаны. Несколько лет назад в Шилуте, на Рыночной площади, группа подростков стреляла из дробовика по привезенному сюда коту, подростки пинали его ногами, топтали, все закончилось смертью животного. Девушки в экзекуции участия не принимали. Поговаривали, что молодые люди подбрасывали кота и стреляли в него.

Прохожие в экзекуцию не вмешивались, полицию не вызвали. Изверги остались не наказаны. Поскольку очевидцев происшествия не было. Вечер, темно, кто-то стреляет, кто-то кричит – опасно в одиночку соваться в группу хулиганов. Быть настоящим гражданином иногда довольно сложно.