Криминалисты литовской таможни на прошлой неделе начали расследование в связи с задержанным в Каунасе контрабандным грузом российских запчастей для вертолетов – хвостовых лопастей. Задержаны 6 шт. лопастей стоимостью 110 000 евро.
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9 января таможенники проверили один из терминалов Каунасской СЭЗ, в котором должны были хранить лопасти, привезенные в ноябре компанией Helisota из Беларуси (3 шт).

Однако во время проверки выяснилось, что в ящиках лежат другие лопасти – старые и изношенные (не совпали номера в документах и на лопастях)

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В то же время на территорию СЭЗ приехал автомобиль VW Caddy компании Helisota, в котором таможенники нашли новые лопасти, которые должны были находиться на складе. Таможенники задержали оба комплекта лопастей – старый и новый, их стоимость оценили в 110 000 евро.

Подозревают, что это запчасти военного вертолета. 17 января было начато расследование по 4 ч. 199 ст. (контрабанда запчастей вертолетов). За контрабанду стратегических (военных) грозит такое же наказание, как за контрабанду наркотиков – 3-10 лет лишения свободы.

100% акций Helisotа принадлежат литовской компании Avia Solutions Group, правление которой возглавляет Гедиминас Жемялис.

Расследование контролирует Каунасская прокуратура.

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