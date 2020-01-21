9 января таможенники проверили один из терминалов Каунасской СЭЗ, в котором должны были хранить лопасти, привезенные в ноябре компанией Helisota из Беларуси (3 шт).
Однако во время проверки выяснилось, что в ящиках лежат другие лопасти – старые и изношенные (не совпали номера в документах и на лопастях)
В то же время на территорию СЭЗ приехал автомобиль VW Caddy компании Helisota, в котором таможенники нашли новые лопасти, которые должны были находиться на складе. Таможенники задержали оба комплекта лопастей – старый и новый, их стоимость оценили в 110 000 евро.
Подозревают, что это запчасти военного вертолета. 17 января было начато расследование по 4 ч. 199 ст. (контрабанда запчастей вертолетов). За контрабанду стратегических (военных) грозит такое же наказание, как за контрабанду наркотиков – 3-10 лет лишения свободы.
100% акций Helisotа принадлежат литовской компании Avia Solutions Group, правление которой возглавляет Гедиминас Жемялис.
Расследование контролирует Каунасская прокуратура.
Исследование: в Литве растут масштабы контрабанды сигарет (1)
Невзирая на рост экономики и заработной платы, в Литве в...
Пьяные дети катались на автомобиле и съехали в кювет (1)
В ночь на понедельник, в 5.16 ч., на дороге...
После проверки ящика компании Helisota начато расследование контрабанды стратегических товаров (5)
Криминалисты литовской таможни на прошлой неделе...
История пьяной женщины на BMW: обнаженная женщина кривлялась под окнами КПЗ (27)
В интернете распространяют видео, на котором...
Семья из Пакруоиса очень любит пиво - для своих нужд приготовила 570 л (11)
15 января вечером в деревне Пакруоис полицейские...
TOP новостей
Нелегкий выбор: президент Литвы, как и соседи, в Израиль не едет (132)
Президент Литвы Гитанас Науседа передумал – он не...
Министр о пластике в Нерис: самое печальное, что это преднамеренные действия (21)
19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...
Советник президента Литвы: премьер низко пал и формулирует необоснованные обвинения (19)
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы заявил, что...
Промышленное чудо под Каунасом: в 2020 году здесь будут работать 5000 человек, возвращаются эмигранты (65)
Каунасская свободная экономическая зона (СЭЗ)...
Жительница Каунаса пришла в ужас: звуки выстрелов ночью и неприятный сюрприз (3)
18 января вечером жительница Каунаса услышала за окном...