После проведенной в комиссариате ночи вильнюсец борется за свою жизнь в реанимации



Донатас, который связался с DELFI, рассказал, что брат его супруги Марюс Д. во вторник вечером напился и стал избивать свою мать. Женщина вызвала полицию и Марюса увезли в Вильнюсский 1 комиссариат полиции.

"Он не первый раз попал за это в полицию. Он чертяка. Но есть, как есть. Перегнул палку", – рассказал о шурине Донатас.

Но сегодня, по словам Донатаса, Марюс Д. находится в реанимации.

© Asmeninis albumas

По сведениям Донатаса, утром Марюсу Д. стало плохо, поэтому полиция отвезла его в Вильнюсскую республиканскую больницу. "Мы знаем немного, полиция ничего не говорит. В больнице заявили, что с ним все нормально, что полиция увезла его назад", – сказал Донатас.

Мужчина сказал, что не знает, куда его увезли - в комиссариат или в КПЗ. DELFI выяснил, что Марюса Д. доставили в Вильнюсский 6-й комиссариат.

"А уже из комиссариата или КПЗ его доставили в больницу на скорой", – сказал Донатас. По его словам, это случилось во вторник утром, точное время ему неизвестно.

© Asmeninis albumas

По словам собеседника, Марюс Д. находится в коматозном состоянии, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Его оперировали. "В полиции сказали, что он упал. Никто ничего не знает. Полиция хочет списать это происшествие, говорит, что это случилось, когда он ушел из комиссариата. Мать Марюса пыталась связаться со следователем. Ее не приняли", – сказал Донатас. По его словам, мать Марюса Д. сейчас находится в больнице, а потом поедет писать заявление в полицию.

DELFI связался с пресс-секретарем ГКП Вильнюсского округа Юлией Самароковской. Она подтвердила, что Марюс Д. по подозрению в насилии в семье был доставлен в 1 комиссариат полиции.

"Медучреждение выдало справку, что пациент не требовал стационарного лечения. Справку о том, что он во второй раз попал в больницу, полиция пока не получила. Поэтому трудно комментировать возможные повреждения", – сказала она.

По причине нехватки информации Самароковская не могла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что это произошло в полиции.

"У нас есть Служба иммунитета, мы призываем людей, если они заметили недолжное поведение полицейских, сообщать, все время не только проводят расследование, служебная проверка. Мы напоминаем, что у людей есть возможность обжаловать действия полиции", – сказала Самароковская.

В свою очередь ГПК Вильнюсского округа представил доказательства невиновности стражей порядка. На видео видно, что Марюса Д. закрыли в камере, а через некоторое время послышался шум падения, видно, что мужчина упал на пол.