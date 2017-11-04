После полуночи в Вильнюсе полиция фиксировала нарушения

После 23 ч. полиция остановила первого нетрезвого водителя. Его остановили на перекрестке ул. Чёбишкё и Буйвидишкю. 29-летний мужчина за рулем Škoda Octavia сказал, что алкоголь не употреблял, но алкотестер показал 0,61 промилле.

Около полуночи в том же месте был остановлен автомобиль Toyota, которым управлял гражданин США. Несмотря на то, что он был трезвым, неприятностей ему не удалось избежать. Мужчина предъявил американские водительские права, однако этот документ в Литве не действителен без Международного водительского удостоверения (это дополнительный документ, необходимый в странах с иным обозначением водительских категорий). Международное водительское удостоверение - это документ на разных языках, подтверждающий, что у человека есть право на вождение транспортных средств определенной категории.

Американец сказал, что не знал, что в Европе (и не только в ней) нужен дополнительный документ. Был составлен протокол за вождение без прав.

Около 1 ч. экипаж переехал на ул. Гележинё Вилко у тоннеля. Вскоре там остановили автомобиль Toyota Corolla, в которм ехали четверро темнокожих студентов.

Водитель сказал что у него есть выданные в Камеруне права, но он не знает, где они. Он сказал, что учится в университете им. М.Рёмериса и что полиция его остановила в первый раз.

Но вскоре выяснилось, что полиция останавливала его не раз - он три раза был лишен вида на жительство в Литве. Его даже объявляли в розыск, когда он по-хорошему не покинул Литву. Однако африканец каким-то образом приводил документы в порядок и оставался в Литве. Сейчас он находится здесь законно, у него есть виза. Был составлен протокол за вождение без прав.

Около 2 ч. полицейские обратили внимание на то, что по другую сторону тоннеля остановился автомобиль. К нему сейчас же подъехал экипаж.

Водитель BMW X5 заявил, что у него закончилось горючее. Конечно, полицию такое объяснение не убедило - они попросили завести автомобиль. Выяснилось, что горючее есть.

Полиция проверила водителя на трезвость, алкотестер показал 0,57 промилле.

Последним был остановлен автомобиль Renault Laguna, водитель (1989 г.р.) которого "надул" 0,98 промилле. Кроме того, выяснилось, что у него нет и никогда не было водительского удостоверения.

Он прятал свое лицо. Рассказал, что пять раз был судим. Вышел на свободу только в марте этого года, что автомобиль купил только вчера, за руль сел лишь во второй раз, а пьяным попался первый раз. Он сказал, что сейчас его изобьет невеста.