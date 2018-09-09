После городского праздника обнаружено тело мужчины

В Калварии после городского праздника полиция получила сообщение о том, что обнаружено тело мужчины со следами побоев на лице. Подозревают, что человек мог быть убит.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщил, что 9 сентября, в 00.43 ч. в Калварии, на ул. Даряус ир Гирено, после праздника было обнаружено тело мужчины (1986 г.р.).

Мужчина был избит. Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.

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