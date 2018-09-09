Департамент полиции сообщил, что 9 сентября, в 00.43 ч. в Калварии, на ул. Даряус ир Гирено, после праздника было обнаружено тело мужчины (1986 г.р.).
Мужчина был избит. Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.
После городского праздника обнаружено тело мужчины
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