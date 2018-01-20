Еще совсем недавно здесь был убит молодой охранник, поэтому из-за появившейся там вооруженной пары на ноги были подняты полицейские.
Полиция сообщает, что 18 января примерно в 23:20 в Клайпеде на проспекте Тайков в помещении торгового центра работники заметили мужчину и женщину.
Торговый центр был закрыт, поэтому задержавшихся посетителей попросили уйти. Однако мужчина начал угрожать охраннику (1995 года рождения), что зарежет его и с просьбой передать нож обернулся к женщине.
На сообщение об угрозах полицейским сразу же приехали стражи порядка и задержали нарушителей.
Во время осмотра у женщины действительно был найден нож. Мужчина, который угрожал охраннику, задержан и закрыт в арестантскую.
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