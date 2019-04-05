2 апреля, в 22 ч., в Вильнюсе, на ул. Габиёс, в квартире мужчины (1948 г.р.) состоялись пьяные посиделки. Хозяин квартиры пригласил к себе домой выпить двух незнакомых женщин.
Peilis, galandinimas
© Shutterstock nuotr.

Одна из незнакомок привела в квартиру незнакомого хозяину мужчину, который угрожал ему ножом, а в это время женщины обыскали квартиру и украли найденные в ней 13 000 евро.

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