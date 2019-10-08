7 октября, в 15.39 ч., в Кретингском районе, поезд сбил молодого человека 1991 г.р.
Врачи доставили пострадавшего в больницу. Диагноз - политравма. Мужчина находится в реанимации.
Попавший под поезд мужчина находится в реанимации
7 октября, в 15.39 ч., в Кретингском районе, поезд сбил...
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