4 февраля 2018 года на автостраде Каунас-Вильнюс полицейские остановили автомобиль, водитель которого странно вел себя на дороге. Выяснилось, что женщина-водитель пьяна. Как оказалось, автомобилем управляла врач Медицинского центра МВД и нескольких больниц Эгле Градаускене. Доктор медицинских наук называла полицейских коллегами и просила отпустить ее.
© Stopkadras

Жители 4 февраля сообщили в полицию о том, что по автостраде на большой скорости мчится и опасно маневрирует автомобиль Honda Civic.

Полицейские остановили этот автомобиль на дороге A1 в 16.15 ч. Автомобилем управляла 51-летняя женщина, доктор медицинских наук, отоларинголог Градаускене. В организме женщины было 2,08 промилле. Женщина утверждала, что она не пила.

Градаускене работает в Медицинском центре МВД, поэтому она все повторяла, что является коллегой полицейских, просила, чтобы ее отпустили, не видела в своих действиях ничего плохого. Врач напомнила полицейским и о том, что им придется проходить обязательное медицинское освидетельствование в Медицинском центре МВД. Но полицейских это не испугало.

Они обратили внимание на странные зрачки женщины, возникли подозрения, что она могла употреблять и наркотические вещества.

Женщину доставили в больницу, где взяли кровь на анализ и другие анализы.

Начато расследование по факту вождения в нетрезвом состоянии.

Выяснилось, что женщина попалась нетрезвой за рулем уже не в первый раз. Ее уже наказывали за вождение автомобилем в состоянии тяжелого опьянения - 3,43 промилле. Но это было тогда, когда за такое нарушение наказывали в административном порядке. Поэтому ей был назначен штраф и ее лишили водительских прав.

По данным полиции, Градаускене еще не вернула водительское удостоверение.

Директор Медицинского центра МВД Марюс Буйткус 6 февраля, услышав вопросы журналистов DELFI о Градаускене, был удивлен - он ничего не слышал о приключениях своей подчиненной.

"Это хороший врач, никаких проблем с ней не было. В Литве лоров не хватает, учреждения конкурируют за них, поэтому мы радовались, что она пришла к нам. Правда, она пришла к нам недавно - полгода или год", - сказал Буйткус.

Узнав, что врач просила полицейских отпустить ее, поскольку она работает в Медицинском центре МВД, и начато расследование, директор сказал: "Кажется, придется искать нового врача... Таких привилегий, какие были 20 лет назад, точно нет".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Новой Вильне из-за невнимательности одного из водителей девушка на VW Golf врезалась в дерево (5)

6 февраля, в 11.30 ч., в Вильнюсе , на ул. Ариму, по вине...

Попавшаяся за рулем пьяная женщина-водитель пыталась избежать наказания, повторяя, что работает в МВД (3)

4 февраля 2018 года на автостраде Каунас - Вильнюс...

В Алитусе обнаружили серьезно пострадавшего гражданина Беларуси (3)

5 февраля, поздно вечером, в 22.27 ч., в Алитусе , на ул....

В Клайпеде автобус врезался в дерево, есть пострадавшие (4)

5 февраля, в 16.03 ч., в Клайпеде , на ул Миниёс, автобус...

Столичные криминалисты обнаружили в подвале многоквартирного дома кокаин и фальшивые евро (7)

Криминалисты ГКП Вильнюсского округа провели еще одну...

TOP новостей

Администрация президента Литвы об "Искандерах": не надо иметь иллюзий относительно России (314)

Старший советник президента по вопросам внутренней...

О домогательствах со стороны главы Русского драмтеатра Литвы рассказала еще одна женщина (32)

О сексуальных домогательствах со стороны...

В Кремле заявили, что размещение "Искандеров" под Калининградом никого не должно волновать (169)

В Кремле назвали размещение "Искандеров" в...

Жители Литвы раскупают автономные детекторы дыма (31)

После того как поступило сообщение о том, что с 1 мая...

Опрос: большинство жителей Литвы поддерживает предложение премьера по России (62)

Большинство жителей Литвы поддерживает предложение...