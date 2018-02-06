Жители 4 февраля сообщили в полицию о том, что по автостраде на большой скорости мчится и опасно маневрирует автомобиль Honda Civic.
Полицейские остановили этот автомобиль на дороге A1 в 16.15 ч. Автомобилем управляла 51-летняя женщина, доктор медицинских наук, отоларинголог Градаускене. В организме женщины было 2,08 промилле. Женщина утверждала, что она не пила.
Градаускене работает в Медицинском центре МВД, поэтому она все повторяла, что является коллегой полицейских, просила, чтобы ее отпустили, не видела в своих действиях ничего плохого. Врач напомнила полицейским и о том, что им придется проходить обязательное медицинское освидетельствование в Медицинском центре МВД. Но полицейских это не испугало.
Они обратили внимание на странные зрачки женщины, возникли подозрения, что она могла употреблять и наркотические вещества.
Женщину доставили в больницу, где взяли кровь на анализ и другие анализы.
Начато расследование по факту вождения в нетрезвом состоянии.
Выяснилось, что женщина попалась нетрезвой за рулем уже не в первый раз. Ее уже наказывали за вождение автомобилем в состоянии тяжелого опьянения - 3,43 промилле. Но это было тогда, когда за такое нарушение наказывали в административном порядке. Поэтому ей был назначен штраф и ее лишили водительских прав.
По данным полиции, Градаускене еще не вернула водительское удостоверение.
Директор Медицинского центра МВД Марюс Буйткус 6 февраля, услышав вопросы журналистов DELFI о Градаускене, был удивлен - он ничего не слышал о приключениях своей подчиненной.
"Это хороший врач, никаких проблем с ней не было. В Литве лоров не хватает, учреждения конкурируют за них, поэтому мы радовались, что она пришла к нам. Правда, она пришла к нам недавно - полгода или год", - сказал Буйткус.
Узнав, что врач просила полицейских отпустить ее, поскольку она работает в Медицинском центре МВД, и начато расследование, директор сказал: "Кажется, придется искать нового врача... Таких привилегий, какие были 20 лет назад, точно нет".
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