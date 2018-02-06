Жители 4 февраля сообщили в полицию о том, что по автостраде на большой скорости мчится и опасно маневрирует автомобиль Honda Civic.

Полицейские остановили этот автомобиль на дороге A1 в 16.15 ч. Автомобилем управляла 51-летняя женщина, доктор медицинских наук, отоларинголог Градаускене. В организме женщины было 2,08 промилле. Женщина утверждала, что она не пила.

Градаускене работает в Медицинском центре МВД, поэтому она все повторяла, что является коллегой полицейских, просила, чтобы ее отпустили, не видела в своих действиях ничего плохого. Врач напомнила полицейским и о том, что им придется проходить обязательное медицинское освидетельствование в Медицинском центре МВД. Но полицейских это не испугало.

Они обратили внимание на странные зрачки женщины, возникли подозрения, что она могла употреблять и наркотические вещества.

Женщину доставили в больницу, где взяли кровь на анализ и другие анализы.

Начато расследование по факту вождения в нетрезвом состоянии.

Выяснилось, что женщина попалась нетрезвой за рулем уже не в первый раз. Ее уже наказывали за вождение автомобилем в состоянии тяжелого опьянения - 3,43 промилле. Но это было тогда, когда за такое нарушение наказывали в административном порядке. Поэтому ей был назначен штраф и ее лишили водительских прав.

По данным полиции, Градаускене еще не вернула водительское удостоверение.

Директор Медицинского центра МВД Марюс Буйткус 6 февраля, услышав вопросы журналистов DELFI о Градаускене, был удивлен - он ничего не слышал о приключениях своей подчиненной.

"Это хороший врач, никаких проблем с ней не было. В Литве лоров не хватает, учреждения конкурируют за них, поэтому мы радовались, что она пришла к нам. Правда, она пришла к нам недавно - полгода или год", - сказал Буйткус.

Узнав, что врач просила полицейских отпустить ее, поскольку она работает в Медицинском центре МВД, и начато расследование, директор сказал: "Кажется, придется искать нового врача... Таких привилегий, какие были 20 лет назад, точно нет".