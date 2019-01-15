15 января, в 17 ч., в Таураге полиция задержала нетрезвого прокурора, который управлял автомобилем. Эо был Эдуардас Буйлисовас из Таурагской участковой прокуратуры.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция проверила водителя на трезвость, он оказался пьян (больше 1,7 промилле). Прокурор был помещен в КПЗ.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис распорядился начать служебное расследование.

За последние несколько лет 6 прокуроров лишились работы за вождение в нетрезвом виде.

Недавно с работы был уволен прокурор Генпрокуратуры Дайнюс Баранюнас. 5 декабря 2018 года, около 7 ч. он за рулем Mitsubishi Outlander в нетрезвом виде совершил ДТП на перекрестке ул. Жвяю и Ринктинес в Вильнюсе (врезался в светофор). В его организме было 2,79 промилле.

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