Полиция проверила водителя на трезвость, он оказался пьян (больше 1,7 промилле). Прокурор был помещен в КПЗ.
Генпрокурор Эвалдас Пашилис распорядился начать служебное расследование.
За последние несколько лет 6 прокуроров лишились работы за вождение в нетрезвом виде.
Недавно с работы был уволен прокурор Генпрокуратуры Дайнюс Баранюнас. 5 декабря 2018 года, около 7 ч. он за рулем Mitsubishi Outlander в нетрезвом виде совершил ДТП на перекрестке ул. Жвяю и Ринктинес в Вильнюсе (врезался в светофор). В его организме было 2,79 промилле.
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