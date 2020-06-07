Полный девушек автомобиль врезался в стену дома: две из них в реанимации

Скопировать ссылку Полный девушек автомобиль врезался в стену дома: две из них в реанимации

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6 июня в 21.34 в селе Медейкяй Биржайского района девушка (2002 г.р.) ехала на автомобиле VW Passat, вместе с ней - 2 подруги (обе 2003 г.р.). Она не справилась с управлением на гравийной дороге, выехала с дороги и врезалась в стену здания.