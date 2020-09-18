По данным пожарных-спасателей, около 4.30 ч. поступило сообщение о пожаре рядом с башней.

Когда на место происшествия приехали пожарные, каркасное строение со стеклянными стенами горело открытым пламенем. Во время пожара кафе полностью сгорело.