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18 сентября, рано утром, полностью сгорело кафе у башни обозрения в Бирштонасе.
По данным пожарных-спасателей, около 4.30 ч. поступило сообщение о пожаре рядом с башней.
Когда на место происшествия приехали пожарные, каркасное строение со стеклянными стенами горело открытым пламенем. Во время пожара кафе полностью сгорело.
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