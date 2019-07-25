"Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата", — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Советник по административным вопросам Александр Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается помощь. Сын дипломата во время нападения не пострадал.
Мужчина, совершивший нападение, застрелился.
Как сообщает Hurriyet, нападавший — отставной военный в звании полковника, был соседом дипломата. Турецкие власти считают, что в нападении отсутствует политический аспект.
Больницу, где находится белорусский дипломат, посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату", — отметил он.
Глава МИД Турции также сообщил, что был с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда поступило сообщение о нападении. По его словам, президент Турции следит за развитием ситуации.
Чавушоглу рассказал журналистам, что предварительные результаты расследования указывают, что причиной нападения стала ссора между дипломатом и нападавшим.
"Я также провел телефонные переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, передал ему всю имеющуюся информацию", — добавил глава МИД Турции.
Издание Neohaber опубликовало видео с места происшествия. СМИ также назвали имя нападавшего — Мехмет Февзи Байрам.
Напомним, это не первое нападение на дипломатов в Турции. 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.
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