Полиция закрыла в КПЗ 86-летнего мужчину, который толкнул жену

В Бетыгале, на ул. Лелико (Расейнский район), во дворе дома, 7 апреля, около 13 ч. трезвый пожилой мужчина (1932 г.р.) во время конфликта толкнул свою трезвую супругу (1939 г.р.), которая ударилась о стену гаража и получила травму головы.