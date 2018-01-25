25 января прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры Эгидиюс Керис обратился в Шяуляйский участковый суд с просьбой выдать разрешение на арест троих шяуляйцев, которых в среду задержали в Йонишкисе, Вопрос назначения меры пресечения четвертому подозреваемому будут решать 26 января.
© DELFI montažas

Генпрокуратура сообщает, что всех их подозревают в попытке совершить вооруженное ограбление. 29-летнему Евгению Кравчуку также предъявлены обвинения в незаконном хранении и применении оружия и оказании сопротивления полиции, Артурасу Рябовасу – в незаконном хранении наркотических веществ и оружия. Паулюса Петрониса подозревают только в попытке совершить вооруженное ограбление.

Статьи по теме:
Полиция окружила и задержала второго подозреваемого  (27)

Шяуляйская полиция провела также обыск в доме отца одного из подозреваемых и обнаружила и изъяла 10 различных патронов. Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении патронов. У Рябоваса обнаружили наркотические вещества и оружие.

Прокурор подозревает, что задержанные могут мешать следствию, скрываться от правосудия, а Кравчук может совершать новые преступления, поэтому просит суд взять их под арест на максимальный срок - 3 месяца. Суд удовлетворил просьбу прокурора и твое задержанных были взяты под стражу на 3 месяца.

Большинство подозреваемых уже не раз попадали в поле зрения полиции. Кристиёнас Хадзявичюс и Рябовас были судимы за незаконное хранение акцизных товаров, а Кравчук – за другие преступления. Всем подозреваемым грозит лишение свободы максимум на 10 лет. За хранение патронов отцу одного из подозреваемых грозит арест или лишение свободы максимум на 5 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Полиция задержала жителя Шяуляй по подозрению в незаконном хранении оружия

25 января прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры...

Тягач пьяного водителя в Каунасе повис на мосту (1)

В ночь на 25 января, в 1.55 ч., полиция получила сообщение о...

Подозреваемых в убийстве сторожа подозревают в совершении еще одного убийства

Криминалисты ГКП Вильнюсского округа, которые...

Два литовца и колумбиец осуждены по делу об одной из крупнейших партий кокаина в угле (1)

Каунасский окружной суд (КОС) в среду, 24 января, признал...

Полиция окружила и задержала второго подозреваемого (27)

Полиция Шяуляйского округа сообщала о том, что...

TOP новостей

Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (18)

В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...

Фото из личного архива М.Мулявиной Лидия Кармальская и Владимир Мулявин

"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" об отце и малой родине - Новой Вильне (2)

«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...

Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas

Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (96)

В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...

Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (19)

История мужчины, который не смог купить необходимые...

Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (10)

Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...