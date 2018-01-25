Полиция задержала жителя Шяуляй по подозрению в незаконном хранении оружия

Генпрокуратура сообщает, что всех их подозревают в попытке совершить вооруженное ограбление. 29-летнему Евгению Кравчуку также предъявлены обвинения в незаконном хранении и применении оружия и оказании сопротивления полиции, Артурасу Рябовасу – в незаконном хранении наркотических веществ и оружия. Паулюса Петрониса подозревают только в попытке совершить вооруженное ограбление.

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Шяуляйская полиция провела также обыск в доме отца одного из подозреваемых и обнаружила и изъяла 10 различных патронов. Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении патронов. У Рябоваса обнаружили наркотические вещества и оружие.

Прокурор подозревает, что задержанные могут мешать следствию, скрываться от правосудия, а Кравчук может совершать новые преступления, поэтому просит суд взять их под арест на максимальный срок - 3 месяца. Суд удовлетворил просьбу прокурора и твое задержанных были взяты под стражу на 3 месяца.

Большинство подозреваемых уже не раз попадали в поле зрения полиции. Кристиёнас Хадзявичюс и Рябовас были судимы за незаконное хранение акцизных товаров, а Кравчук – за другие преступления. Всем подозреваемым грозит лишение свободы максимум на 10 лет. За хранение патронов отцу одного из подозреваемых грозит арест или лишение свободы максимум на 5 лет.