Полиция задержала сбежавшего из больницы больного коронавирусом мужчину

Мужчину нашли в Лаздийском районе, на остановке в деревне Страйгяй. Эту информацию подтвердила мэр района Аусма Мишкинене и глава Лаздийского комиссариата полиции Видмантас Кондрацкис.

По словам комиссара, о том, что Армалис находится в Страйгяй, сообщили проезжавшие мимо водители.

Полиция на месте задержания передала Армалиса врачам скорой помощи, которые увезли его в Абромишкес.

По предварительным данным, из Каунаса в Сейрияй мужчина ехал на маршрутном автобусе Каунас-Капчаместис-Друскининкай (выехал из Каунаса в 13.10 ч.). В Сейрияй он зашел в магазин. Продавщицы опознали его и сообщили в полицию. Из Сейрияй он ехал на попутках до Страйгяй, где его и задержала полиция.

Национальный центр общественного здравоохранения просит людей, которые контактировали с больным, позвонить по номеру 8 618 79984. По данным НЦОЗ, этот человек какое-то время жил на улице и общался с разными людьми.

Чтобы пресечь распространение инфекции, важно выявить контакты больного.

НЦОЗ также просит обращаться пассажиров автобуса, на котором ехал Армалис и водителя автомобиля, который довез его до Страйгяй.

"Он выпрыгнул из окна, у нас изоляционные палаты на первом этаже, их закрывают снаружи. Мужчина открыл окно и сбежал", – сказал пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас.

По его словам, пациент никаких симптомов не ощущал, поэтому его намеревались перевезти в Абромишкес, где находятся больные легкой формой коронавируса, которым негде изолироваться.

"Его к нам перевели 21 июля из другой больницы, симптомов не было, поэтому его решили перевезти в Абромишкес. Пока готовили документы для перевозки, он сбежал", – сказал Твирбутас.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого человека, просьба звонить по номерам +370 700 65600 или 112.

Согласно имеющимся данным, с 17 по 20 июля Армалис жил на улице, возможно, на ул. Палямоно, в Каунасе.

20 июля на скорой его привезли в больницу с ул. Пилякальнё.