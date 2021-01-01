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31 декабря, в 11.32 ч., в Клайпеде, на ул. Клайпедос, на переправе, в очереди один водитель заметил возможно нетрезвого водителя Volvo, который опасно маневрировал, а потом вышел из машины и помочился на забор.
Полиция задержала пьяного водителя, который хулиганил у переправы
© DELFI / Orestas Gurevičius

Приехала полиция и выяснила, что водитель 1986 г.р. Volvo пьян (1,93 промилле). Мужчина был задержан.

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