Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней

Полиция сказала Delfi, что в среду после обеда еще допрашивали подозреваемых и опрашивали свидетелей. Их показания различаются. По словам полицейских, подозреваемые младше 40 лет.

В среду также было проведены обыски. После допросов будут решать вопрос назначения меры пресечения подозреваемым.

По словам полицейских, первичная информация о том, что девушка была избита и изнасилована в парке на ул. Медейнос - неверна. Преступление было совершено в помещении, на частной территории.

Больше информации об этом преступлении полиция пока не предоставляет.