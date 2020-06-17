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В среду вильнюсская полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней (2005 г.р.) 13 июня. В полицию доставили и свидетелей преступления.
Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сказала Delfi, что в среду после обеда еще допрашивали подозреваемых и опрашивали свидетелей. Их показания различаются. По словам полицейских, подозреваемые младше 40 лет.

В среду также было проведены обыски. После допросов будут решать вопрос назначения меры пресечения подозреваемым.

По словам полицейских, первичная информация о том, что девушка была избита и изнасилована в парке на ул. Медейнос - неверна. Преступление было совершено в помещении, на частной территории.

Больше информации об этом преступлении полиция пока не предоставляет.

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