Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней

Полиция сказала Delfi, что в среду после обеда еще допрашивали подозреваемых и опрашивали свидетелей. Их показания различаются. По словам полицейских, подозреваемые младше 40 лет.
В среду также было проведены обыски. После допросов будут решать вопрос назначения меры пресечения подозреваемым.
По словам полицейских, первичная информация о том, что девушка была избита и изнасилована в парке на ул. Медейнос - неверна. Преступление было совершено в помещении, на частной территории.
Больше информации об этом преступлении полиция пока не предоставляет.
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