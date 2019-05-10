Полиция задержала подозреваемого в убийстве

Криминалисты ГКП Вильнюсского округа 9 мая задержали подозреваемого в убийстве Максима Зимогляда. Сразу после происшествия он скрылся от правосудия.
Maksim Zimogliad
© Vilniaus aps. VPK

Зимогляда подозревают в убийстве мужчины, совершенном 6 мая поздно вечером в пиццерии Čili, на ул. Жирмуну.

10 мая Вильнюсский участковый суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде ареста на три месяца.

Полиция благодарит жителей, которые помогли в поисках подозреваемого.

Расследование этого дела контролирует прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Миндаугас Янцявичюс.

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