Полиция задержала подозреваемого в убийстве

Зимогляда подозревают в убийстве мужчины, совершенном 6 мая поздно вечером в пиццерии Čili, на ул. Жирмуну.
10 мая Вильнюсский участковый суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде ареста на три месяца.
Полиция благодарит жителей, которые помогли в поисках подозреваемого.
Расследование этого дела контролирует прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Миндаугас Янцявичюс.
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