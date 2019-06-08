Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании

Департамент полиции Литвы информирует, что подозреваемого в изнасиловании мужчину нашли и задержали.
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8 июня утром в окрестностях Пастревиса (Электренская мэрия), в полях был задержан подозреваемый в изнасиловании Ришардас-Виргиниюс Казлаускас. Полиция благодарит за помощь активную общину Пастревиса.

DELFI напоминает, что полиция сообщала, что подозреваемый может находиться в сельской местности, в усадьбах Электренского и Кайшядорского районов, совершать кражи из домов и дачных домиков.

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