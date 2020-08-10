aA
В минувшие выходные полиция задержала двоих военных НАТО, которые нетрезвые катались на автомобилях.
NATO vėliava
NATO vėliava
© Adobe Stock

Департамент полиции сообщает, что 9 августа, в 10.25 ч. в Шяуляй, на ул. Сербенту был остановлен Toyota Rav4, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый (0,52 промилле) военный НАТО (1981 г.р.).

Около 11 ч. в Шяуляй, на ул. Дубиёс, был остановлен автомобиль Renault Megane, которым управлял нетрезвый (0,67 промилле) военный НАТО (1960 г.р.) в униформе.

В обоих случаях полиция составила протоколы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве 2020: список политиков (12)

Уже шестой год подряд портал Delfi проводит проект "Самые...

Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus

Выборы президента Беларуси: главное к утру понедельника (93)

В Беларуси в воскресенье прошли президентские...

Правозащитники: в Минске погиб один из участников акции протеста (10)

Как стало известно правозащитникам "Весны ", в Минске...

За сутки в Литве зафиксировано 13 новых случаев коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев...

Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси не применять силу (11)

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей...

|Maža didelių žinių kaina