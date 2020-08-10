Департамент полиции сообщает, что 9 августа, в 10.25 ч. в Шяуляй, на ул. Сербенту был остановлен Toyota Rav4, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый (0,52 промилле) военный НАТО (1981 г.р.).

Около 11 ч. в Шяуляй, на ул. Дубиёс, был остановлен автомобиль Renault Megane, которым управлял нетрезвый (0,67 промилле) военный НАТО (1960 г.р.) в униформе.

В обоих случаях полиция составила протоколы.