Полиция задержала нетрезвую мать, которая била ребенка

15 мая полицию Шакяйского района вызвали во двор многоквартирного дома, где, как подозревают, нетрезвая мать била свою четырехлетнюю дочь.
Sumušta mergaitė
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Полиция информировала, что 15 мая, в 18.00 ч., поступило сообщение о том, что в Шакяйском районе, в деревне Бубляляй, во дворе многоквартирного дома, нетрезвая (2,47 промилле) женщина (1983 г.р.) била свою малолетнюю дочь (2015 г.р.).

Ребенка доставили в больницу, где диагностировали царапины на лице и на шее.

Начато расследование.

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