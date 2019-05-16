Полиция задержала нетрезвую мать, которая била ребенка

Полиция информировала, что 15 мая, в 18.00 ч., поступило сообщение о том, что в Шакяйском районе, в деревне Бубляляй, во дворе многоквартирного дома, нетрезвая (2,47 промилле) женщина (1983 г.р.) била свою малолетнюю дочь (2015 г.р.).

Ребенка доставили в больницу, где диагностировали царапины на лице и на шее.

Начато расследование.