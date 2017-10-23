22 октября вечером вильнюсская полиция получила сообщение о том, что на ул. Упес по проезжей части идет нетрезвый человек, мешает движению. Кроме того, сообщалось, что он пытался избить молодую пару.
© Shutterstock nuotr.

В 22.18 ч. на месте происшествия при выяснении обстоятельств нетрезвый мужчина ударил рукой по лицу старшего патрульного T.M. (1996 г.р.), и разбил ему губу.

Нетрезвый (1,7 промилле) гражданин США (1983 г.р.) закрыт в арестантскую. Начато расследование.

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