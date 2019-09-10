9 сентября вечером возмущенные жители сообщили в полицию о том, что в Вильнюсе, по проспекту Гедиминаса, идет абсолютно пьяный сотрудник Департамента тюрем. Около 21.40 ч. был задержан мужчина 1968 г.р. был задержан (количество алкоголя в организме не устанавливали).
© DELFI / Ainis Gurevičius

Был составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

ЧП и криминал

ФОТО: в Шальчининкай задержана контрабанда сигарет на 2 млн евро

Литовские таможенники в Шальчининкай задержали...

Ночью в Вильнюсе произошло убийство: женщина убила мужчину (1)

В ночь на вторник, около 22.50 ч., полиция получила...

Полиция задержала на проспекте Гедиминаса пьяного сотрудника Департамента тюрем (1)

9 сентября вечером возмущенные жители сообщили в...

Из Правенишкес сбежал заключенный, его случайно поймали через 4 часа (5)

Из Правенишкской колонии 8 сентября вечером сбежал...

Житель Каунаса нашел на месте гаража, возможно, человеческие останки

С редакцией портала Kas vyksta Kaune 7 сентября связался...

TOP новостей

В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (26)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (64)

Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...

В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах

Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...

Rinkimai Rusijoje

Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля

Единым днём голосования в России завершился...

В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия

Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...