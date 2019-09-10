9 сентября вечером возмущенные жители сообщили в полицию о том, что в Вильнюсе, по проспекту Гедиминаса, идет абсолютно пьяный сотрудник Департамента тюрем. Около 21.40 ч. был задержан мужчина 1968 г.р. был задержан (количество алкоголя в организме не устанавливали).
Был составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
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