Полиция задержала грабившего женщин в общественном транспорте мужчину

Столичные криминалисты заметили, что в последнее время участились случаи открытого грабежа в публичных местах или в общественном транспорте - с шеи у женщин срывали золотые цепочки.
Криминалисты проанализировали места, в которых совершались преступления, исследовали приметы подозреваемого и другие обстоятельства и организовали засаду. 13 сентября, около 13 ч., на остановке общественного транспорта Parodų rūmai полицейские заметили, как из 16 троллейбуса выбежал мужчина и побежал в сторону лесочка. Полицейские решили последовать за ним. Когда мужчина услышал слова: "Остановитесь, полиция", он ускорил бег и что-то выбросил в кусты.
Вскоре мужчину задержали, а в кустах нашли цепочку с кулоном. Задержанный - ранее неоднократно судимый житель Вильнюса.
Выяснилась и схема совершенных ими преступлений ‒ он в общественном транспорте наблюдал за пассажирами, чаще всего за пожилыми женщинами с цепочками на шее. Выбрав жертву, он подходил к ней поближе и выждав, когда откроется дверь, срывал цепочку и убегал. Криминалисты установили, что он совершил немало таких преступлений в Каролинишкес, Лаздинай, Науининкай и на проспекте Саванорю. Подозреваемый задержан.
Полиция просит пострадавших обращаться по номерам (8 5) 271 6053, (8 5) 271 6132 или номеру 112.
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