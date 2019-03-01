Полиция выясняет, кто в больнице обокрал пожилую женщину

7 февраля, в 15.45 ч., в палате больницы в Клайпеде, на ул. С.Нерес, из сумочки пациентки (1940 г.р.) пропали вещи на сумму 460 евро. Сумочка находилась в шкафу.
Полиция просит людей, опознавших молодого человека на снимке, позвонить следователю по номеру 8-616 28826 или написать по эл. почте andrius.motuzis@policija.lt
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