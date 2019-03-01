Полиция выясняет, кто в больнице обокрал пожилую женщину

7 февраля, в 15.45 ч., в палате больницы в Клайпеде, на ул. С.Нерес, из сумочки пациентки (1940 г.р.) пропали вещи на сумму 460 евро. Сумочка находилась в шкафу.