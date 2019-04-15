Полиция официально сообщила, что это Р.К. (1968 г.р.).

По сведениям портала DELFI, подозреваемый в грабеже и нанесении травм не является гражданином Литвы (он заявлял, что является гражданином России). У этого человека есть временный вид на жительство в Литве.

14 апреля, в 21.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Йонажолю мужчина, личность которого не установлена, пытался ограбить магазин.

Работники магазина рассказали, что в конце рабочего дня одна из продавщиц пошла в служебное помещение. За ней последовал неизвестный мужчина, который взял бутылку и стал выливать из нее жидкость. Подозревают, что это был бензин. Возможно, он хотел устроить пожар. Женщина стала звать на помощь, тогда мужчина вытащил нож и стал ей угрожать. На помощь ей пришли охранники и другие работники магазина, они задержали мужчину.

Во время стычки пострадали четыре человека. Нападавший пытался бежать, но его задержала полиция.

Личность задержанного пока не установлена. Он утверждает, что он - гражданин России, однако по предоставленным им данным эта информация не подтвердилась.