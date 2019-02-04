"Данных о том, что она была убита, достаточно", - сказал 3 февраля DELFI один из глав литовской полиции. 2 февраля полиция задержала двоих молодых людей (1997 и 1998 г.р.) и девушку (1998 г.р.), которых подозревают в убийстве. Все они раньше попадали в поле зрения полиции. Их закрыли в КПЗ.

Директор "Детских деревень SOS" в Литве Людовика Пакалкайте сказал 4 февраля DELFI: "Надежда остается, хоть это кажется нелогичным... Мы еще надеемся...". Девушка 21 января уехала из детского дома в коллегию в Жирмунай и пропала. Она пропала в первый раз. "Это не такой ребенок, который мог уйти и не вернуться. Услужливая, хорошая, приятная, сдержанная, у нее были планы на будущее", - сказала Пакалкайте .

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Девочку воспитывала бабушка. После смерти бабушки ее поместили в детский дом. Потом ее передали живущей в Вильнюсе матери, но она не хотела к ней ехать и девушка осталась в детском доме. "Ситуация была трагической с самого начала", - сказала Пакалкайте. Последние полгода девушка жила в Детской деревне SOS в Вильнюсе.

Как только девушка пропала, начался ее поиск через социальные сети. Об этом позаботилась ее старшая сестра, живущая в Лондоне. Кто-то указал адрес в Новой Вильне, на ул. Парко. Но полиция там никого не нашла.

Администрация детского дома обратилась в Генпрокуратуру, опасаясь, как бы девушку не продали в проститутки. К поискам подключились и криминалисты.

В понедельник в детский дом пришло письмо из полиции, сомнений не осталось - девушка была убита.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 4 февраля констатировали, что 17-летняя девушка умерла. Все мы и дети и взрослые потрясены этой трагедией. Ни с кем не должно случаться то, что случилось с ней. Все и каждый в ответе за то, чтобы дети были защищены от такого зла. Это сложный период для близких Лауры и для людей, которые были с ней знакомы, для учителей, одноклассников, для всей общины. Просим отнестись с пониманием.

Сейчас профессиональные психологи работают с детьми и работниками Детской деревни SOS. Предложили помощь и близким. Мы благодарим всех, кто помог следствию", - передали DELFI обращение общины "Детской деревни SOS".

Прокурор Томас Чепелёнис сказал DELFI, что подозреваемые в убийстве сбросили тело с моста в реку. Тело еще не найдено.

На вопрос о мотивах убийства он ответил: "Чтобы скрыть другое преступление".

По неофициальным данным, тело девушки сбросили в реку Вильняле. На мосту найдены следы крови.