Полиция Вильнюса разыскивает подозреваемого в сексуальном домогательстве к несовершеннолетним

Приметы мужчины: возраст около 30-40 лет, рост около 165-170 см, стройного телосложения. Во время преступлений мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны, черные ботинки. На карманах куртки массивные металлические заклепки.
Если вы узнали мужчину на фото, сообщите по номерам: старший следователь Роберта Довейка, тел. (8 5) 271 6110, моб. 8 698 76467; старший следователь Корнелия Мацюлевичюте, тел. (8 5) 271 6169, моб. 8 675 92694 или по телефону единой помощи 112.
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