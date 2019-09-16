Полиция Вильнюса начала расследование о разжигании межнациональной розни

По данным полиции Вильнюсского уезда, свастика на улице Пилимо была насыпана с использованием земли из цветочного горшка.
Фотография, на которой видны контуры свастики, насыпанной на тротуаре из земли с несколькими цветами, в воскресенье была распространена в социальной сети, ее опубликовала и еврейская община.
Глава ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что такого очевидного антисемитизма в Литве не было уже давно, и обратила внимание, что это произошло во время Праздника народов и в преддверии Дня памяти жертв еврейского геноцида.
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