81-летней женщине позвонил мошенник, представившийся полицейским, а потом к ней домой пришел мужчина в спортивной одежде, который также представился полицейским и выманил у нее 160 евро и банковскую карту, с которой снял 850 евро. Однако мошенникам этого показалось мало – вскоре пенсионерке позвонили еще раз и сказали, что надо проверить имеющиеся у нее деньги, поскольку они могут быть фальшивыми.
Женщина сама пошла в банк, сняла 2900 евро и передала их мошеннику, который пришел к ней домой.
В общей сложности мошенники забрали у женщины 3060 евро.
Через несколько часов, в 18 ч., полиция Клайпеды задержала подозреваемого в мошенничестве мужчину 1979 г.р., который в декабре 2017 г. вышел на свободу.
Мужчину задержали и поместили в КПЗ.
Закрыта магистраль Каунас-Клайпеда: перевернулся лесовоз
21 февраля Таурагская полиция сообщила, что на...
В британской тюрьме с собой покончил 18-летний гражданин Литвы (5)
В британской тюрьме с собой покончил 18-летний гражданин...
Полиция в течение двух часов поймала обманувших пенсионерку мошенников (6)
20 февраля в полицию обратилась женщина 1937 г.р. которая...
В Каунасе женщина-водитель не справилась с управлением, повреждены три автомобиля (2)
21 февраля , в 5.42 ч., поступило сообщение о ДТП в Каунасе,...
TOP новостей
Коррупция в столичной клинике Сантарос: задержан директор (22)
В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...
После ужесточения правил торговли алкоголем небольшие магазины не сдаются (2)
С начала этого года власти Литвы усложнила порядок...
Очернявшие Литву российские тролли оказались в поле зрения прокуроров США (102)
Повар -миллионер, переводчики-хакеры, психологи и сотни...
Литва напоминает, что не признает аннексию Крыма (26)
В связи с четвертой годовщиной оккупации Крыма Россией...
Синоптики рассказали, каким будет начало весны (5)
У синоптиков нет хороших новостей для тех, кому не...