81-летней женщине позвонил мошенник, представившийся полицейским, а потом к ней домой пришел мужчина в спортивной одежде, который также представился полицейским и выманил у нее 160 евро и банковскую карту, с которой снял 850 евро. Однако мошенникам этого показалось мало – вскоре пенсионерке позвонили еще раз и сказали, что надо проверить имеющиеся у нее деньги, поскольку они могут быть фальшивыми.

Женщина сама пошла в банк, сняла 2900 евро и передала их мошеннику, который пришел к ней домой.

В общей сложности мошенники забрали у женщины 3060 евро.

Через несколько часов, в 18 ч., полиция Клайпеды задержала подозреваемого в мошенничестве мужчину 1979 г.р., который в декабре 2017 г. вышел на свободу.

Мужчину задержали и поместили в КПЗ.