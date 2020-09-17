Полиция Скуодасского района выяснила, кто украл деньги из храма

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2 сентября в период с 13 до 14 ч. в Скуодасском районе, в секретариат церкви деревни Шачай пришли две женщины, которые предлагали купить разные товары. После того как женщины ушли, выяснилось, что из шкафчика стола пропали 1000 евро.
Пострадавший опознал одну из женщин. Полиция выяснила подозреваемых - это женщины 1964 и 1971 г.р.
Женщины свою вину не отрицали, уверяли, что взяли 800 евро и разделили их между собой. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, она уточняет и точную сумму, какая была украдена.
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