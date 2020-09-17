Полиция Скуодасского района выяснила, кто украл деньги из храма

Пострадавший опознал одну из женщин. Полиция выяснила подозреваемых - это женщины 1964 и 1971 г.р.

Женщины свою вину не отрицали, уверяли, что взяли 800 евро и разделили их между собой. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, она уточняет и точную сумму, какая была украдена.