Полиция разыскивает тело убитого тренера из Рокишкиса

По словам представителя Паневежского комиссариата полиции Орландаса Буткуса, пока ни детали, ни мотивы убийства назвать не могут.
И тренера и подозреваемого в его убийстве полиция характеризует, как "нормальных людей". Правда, подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции из-за неуплаты алиментов.
Выяснилось, что 15 апреля вечером Фитингов с подозреваемым вместе выпивали. Близкие тренера начали его искать в тот же вечер, как только он не появился дома. 16 апреля вечером они обратились в полицию, а 17 апреля был задержан подозреваемый. В доме подозреваемого, где, как предполагают и было совершено убийство, был проведен обыск. Были обнаружены улики. По неофициальным данным, в пруду рядом с усадьбой нашли ковер с пятнами крови.
В пятницу было выдано разрешение на арест подозреваемого на месяц. Подозреваемый не говорит, где спрятано тело.
Полиция с помощью пожарных-спасателей и волонтеров иже несколько дней ищет тело: прочесывает леса, болота.
Полиция просит всех, кто 16 апреля с 00 до 18 ч. видел в Рокишкском районе, в окрестностях деревень Жёбишкис, Стирнишкяй, Казлишкяй синий VW Sharan или зафиксировал его с помощью видеорегистратора, звонить по номеру 112.
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