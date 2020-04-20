aA
В Рокишкисе с минувшей среды разыскивают 49-летнего Геннадия Фитингова, работавшего тренером по хоккею. Предполагают, что мужчина был убит. Однако его тело до сих пор не найдено.
Полиция разыскивает тело убитого тренера из Рокишкиса
© Rokiškio sirena

По словам представителя Паневежского комиссариата полиции Орландаса Буткуса, пока ни детали, ни мотивы убийства назвать не могут.

И тренера и подозреваемого в его убийстве полиция характеризует, как "нормальных людей". Правда, подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции из-за неуплаты алиментов.

Выяснилось, что 15 апреля вечером Фитингов с подозреваемым вместе выпивали. Близкие тренера начали его искать в тот же вечер, как только он не появился дома. 16 апреля вечером они обратились в полицию, а 17 апреля был задержан подозреваемый. В доме подозреваемого, где, как предполагают и было совершено убийство, был проведен обыск. Были обнаружены улики. По неофициальным данным, в пруду рядом с усадьбой нашли ковер с пятнами крови.

В пятницу было выдано разрешение на арест подозреваемого на месяц. Подозреваемый не говорит, где спрятано тело.

Полиция с помощью пожарных-спасателей и волонтеров иже несколько дней ищет тело: прочесывает леса, болота.

Полиция просит всех, кто 16 апреля с 00 до 18 ч. видел в Рокишкском районе, в окрестностях деревень Жёбишкис, Стирнишкяй, Казлишкяй синий VW Sharan или зафиксировал его с помощью видеорегистратора, звонить по номеру 112.

Полиция разыскивает тело убитого тренера из Рокишкиса
© Panevėžio apskr.VPK
ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Министр здравоохранения Литвы предложит правительству продлить карантин ситуация в клайпедском хосписе скандальная (14)

20 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения...

Представитель правительства Литвы: люди старшего возраста не соблюдают требования безопасности в магазинах (49)

Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис 20...

Рабочие хотят, чтобы выплаты государства увеличились и переводили их сразу на счет работника (24)

На Трехстороннем совете готовят документ с пожеланиями...

Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для частных клиентов (7)

Члены Ассоциации банков Литвы (АБЛ), внося вклад в...

В Литве проходит беспрецедентная забастовка водителей Girteka (34)

20 апреля в компании Girteka Logistics проходит забастовка. Об...

|Maža didelių žinių kaina