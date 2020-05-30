Полиция разыскивает сбежавших водителя и пассажиров перевернувшегося BMW

Позже сообщили о том,что из больницы сбежали пострадавшие пассажиры этого автомобиля.

По словам представителя полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, сообщение о перевернувшемся автомобиле поступило в минувшую субботу, в 23.15 ч.

На месте происшествия полицейские обнаружили перевернувшийся BMW, на заднем сидении которого было двое пассажиров. Во время ДТП были повреждены находящиеся рядом автомобили Audi A6 и Opel Insignia.

Пассажирка 1989 г.р. сказала, что ее и ее друга около 23 ч. на ул. Кондукторю предложили подвезти двое незнакомых молодых людей. После того как машина перевернулась, водитель с другом, ничего не сказав, скрылись.

Женщину и мужчину 1987 г.р. врачи скорой увезли в больницу. Позже из больницы сообщили, что пострадавшие сбежали, не дождавшись результатов.

По словам Самороковской, дальнейшим расследованием этого дела занимается Дорожная полиция.

Водителя ждет наказание за ДТП, за бегство с места ДТП, кроме того, ему придется возместить ущерб, нанесенный другим автомобилям.