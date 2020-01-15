Полиция разыскивает пропавшую в начале декабря девушку

Полиция Йонавского района разыскивает пропавшую без вести Еву Белецките (1999 г.р.). Ее близкие обратились в полицию 2 января, заявив, что в начале декабря 2019 г. девушка ушла из дома в Йонаве, на ул. Стотес и не вернулась, близкие никак не могут связаться с ней.