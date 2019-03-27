Полиция разыскивает Вайдотаса Милюса (1995 г.р.) из Мажейкяй, с которым близким не удается связаться с 9 марта 2019 года.
Приметы: рост 173 см, волосы светлые, среднего телосложения.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении просят связаться со следователем Артурасом Тишкусом по номерам 8 602 56946, 8 700 61200, приехать в комиссариат по адресу Гамиклос, 36, Мажейкяй или звонить по номеру 112.
Полиция также разыскивает 16-летнюю Паулину Гелжините. В 17.30 ч. 10 марта она ушла из дома в деревне Юодейкяй (Мажейкяйский район) и назад не вернулась.
Приметы: рост 160 см, длинные светлые волосы. На девушке были розовые спортивные ботинки, синие джинсы и серый джемпер с капюшоном.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении просят звонить по номеру 8 700 61200, приехать в комиссариат по адресу Гамиклос, 36, Мажейкяй или звонить по номеру 112.
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