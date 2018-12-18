Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа разыскивают пропавшую без вести Рамуне Миклюшене (1967 г.р.). Близкие женщины не могут с ней связаться с 10 декабря.
© Kauno aps. VPK

Примеры: рост 175 см, среднего телосложения, волосы длинные светло-русые.

Выяснилось, что пропавшая работала приставом.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 37) 303 406, (8 37) 303 412, (8 37) 30 34 50 или 112.

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