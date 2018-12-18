Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа разыскивают пропавшую без вести Рамуне Миклюшене (1967 г.р.). Близкие женщины не могут с ней связаться с 10 декабря.