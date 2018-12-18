Примеры: рост 175 см, среднего телосложения, волосы длинные светло-русые.
Выяснилось, что пропавшая работала приставом.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 37) 303 406, (8 37) 303 412, (8 37) 30 34 50 или 112.
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