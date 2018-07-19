В сообщении сказано, что 17 июля в комиссариат обратилась сестра Сандры, которая заявила, что с 1 июля 2018 г. не может связаться с ней (Сандра Графинина проживает в Великобритании).

Молодую женщину разыскивает полиция Великобритании и Литвы. Выяснилось, что 1 июля женщина вернулась в Литву.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номерам (8 41) 397 607 или (8 605) 67879, или писать по эл. почте solveiga.kardase@policija.lt.

DELFI напоминает, что Сантра раньше выступала в составе группы Olialia pupytės, "прославившаяся" своими скандальными отношениями с супругом. Тогда она носила фамилию мужа Вест-Маколей и хвасталась миллионами на счету, акциями престижной компании, замками и роскошной жизнью в Великобритании.

Правда, любовь быстро закончилась. СМИ сообщали о насилии мужа, поэтому Сандра заявила о разводе. Супруг заявил, что все заявления Сандры о богатстве и роскоши - ложь. У пары есть дочь. Сандра также воспитывает сына от первого брака.

С этого лета пара живет порознь: Найджел – в Великобритании, а Сандра – в Шяуляй.

В январе этого года СМИ сообщали о том, что у женщины были проблемы. Едва живую Сандру у нее дома обнаружила мать и вызвала врачей. Но в больнице Сандра вела себя агрессивно, потребовалась помощь полиции. В организме Сандры было 3,21 промилле, однако женщина уверяла, что не пьет.