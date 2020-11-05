Полиция разыскивает пропавшего в Кайшядорском районе мужчину

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Полиция разыскивает пропавшего в Кайшядорском районе Бронюса Дарасявичюса (1946 г.р.). Близкие не могут с ним связаться с 20 октября. В тот день мужчина около 11 ч. вышел из дома в деревне Манкувишкяй I и не вернулся.