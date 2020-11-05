На мужчине был свитер камуфляжного цвета, серые спортивные брюки, вязанная шапка.
Полиции до сих пор не удалось найти пропавшего, несмотря на интенсивные поисковые действия.
Приметы: рост 168 см, среднего/худощавого телосложения, волосы седые, длинные, связанные в хвост.
всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба звонить по номерам (8 700) 63 623, 112 или писать по эл. почте arturas.biguzas@policija.lt.
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