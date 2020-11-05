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Полиция разыскивает пропавшего в Кайшядорском районе Бронюса Дарасявичюса (1946 г.р.). Близкие не могут с ним связаться с 20 октября. В тот день мужчина около 11 ч. вышел из дома в деревне Манкувишкяй I и не вернулся.
Bronius Darasevičius
Bronius Darasevičius
© Kauno aps. VPK

На мужчине был свитер камуфляжного цвета, серые спортивные брюки, вязанная шапка.

Полиции до сих пор не удалось найти пропавшего, несмотря на интенсивные поисковые действия.

Приметы: рост 168 см, среднего/худощавого телосложения, волосы седые, длинные, связанные в хвост.

всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба звонить по номерам (8 700) 63 623, 112 или писать по эл. почте arturas.biguzas@policija.lt.

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