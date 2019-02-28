Полиция разыскивает пропавшего в Кайшядорисе молодого человека

Приметы: рост 190 см, крупного телосложения, каштановые волосы средней длины. На молодом человеке был синий блузон, голубая рубашка, черные спортивные брюки, белые спортивные ботинки.

Полиция сообщает, что у молодого человека есть проблемы со здоровьем.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номерам (8 37) 303 450, (8 346) 67 827 или писать по адресу giedrius.jusas@policija.lt.