Полиция разыскивает пропавшего в Кайшядорисе молодого человека

Каунасская полиция разыскивает пропавшего 25 февраля Гедиминаса Папиляускаса (1996 г.р.). В понедельник, около 16.00 ч., он ушел из дома в Кайшядорисе, на ул. Вею, и назад не вернулся.
© Kauno aps. VPK

Приметы: рост 190 см, крупного телосложения, каштановые волосы средней длины. На молодом человеке был синий блузон, голубая рубашка, черные спортивные брюки, белые спортивные ботинки.

Полиция сообщает, что у молодого человека есть проблемы со здоровьем.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номерам (8 37) 303 450, (8 346) 67 827 или писать по адресу giedrius.jusas@policija.lt.

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