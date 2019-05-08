6 мая, в 21.29 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, на первом этаже ТЦ было обнаружено тело мужчины (1984 г.р.) с травмой головы.
Полиция разыскивает подозреваемого - Максима Зимогляда (1986 г.р.). Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении просят звонить старшему следователю Арунасу Валейке по номеру (8 5) 271 6107, моб. 8 679 96137, старшему следователю Робертасу Довейке, по номеру (8 5) 271 6110, моб. 8 698 76467, старшему следователю Оксане Драсутите, по номеру (8 5) 271 6172, моб. 8 670 39331, или по номеру 112.
Полиция призывает самого подозреваемого Максима Зимогляда явиться в ближайшее отделение.
Звонок об инциденте 6 мая вечером поступил из магазина Iki на ул. Жирмуну. Сообщалось, что у входа в ресторан Čili pica был избит 30-летний мужчина.
На место происшествия выехали врачи. Они пытались привести пострадавшего в чувство, однако больше чем через полчаса констатировали, что мужчина скончался.
С журналистами DELFI связался очевидец происшествия и рассказал, что в ТЦ на лестнице произошел конфликт, двое мужчин подрались, одного из них перебросили через перила, и он упал со второго этажа. По словам очевидца, конфликт между мужчинами начался в ресторане Čili pica.
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