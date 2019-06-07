Полиция обращается к обществу за помощью в поисках подозреваемого в изнасиловании мужчины. Столичная полиция сообщает, что разыскиваемый Ришардас-Виргиниюс Казлаускас может находиться в сельской местности Электренского и Кайшядорского районов.
© Vilniaus aps. VPK

Полиция второго комиссариата Вильнюса расследует дело об изнасиловании.

Подозреваемый - Ришардас-Виргиниюс Казлаускас (1965 г.р.) скрывается от полиции.

Он может находиться в сельской местности, в усадьбах Электренского и Кайшядорского районов, совершать кражи из домов и дачных домиков.

Приметы: рост 170 см, коренастый, на спине и на руках татуировки.

Полиция просит общество о помощи – всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просят звонить по номеру 112.

Полиция разыскивает подозреваемого в изнасиловании
© Vilniaus aps. VPK

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