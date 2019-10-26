Полиция разыскивает хозяина с бультерьером, которые напали на женщину

23 октября в Клайпедской полиции зарегистрировали заявление, поданное женщиной 1947 г.р. Она сообщила, что 19 октября, около 12 ч., в Клайпеде, на ул. Саусё 15-осёс, во дворе многоквартирного дома, около контейнеров она увидела бегущего к ней без поводка пса, вероятно, бультерьера.
По словам женщины, она стала махать ведром, чтобы отогнать собаку, увидев это хозяин пса, мужчина лет 30, ударил ее ногой в грудь.
Начато расследование по факту нанесения физической боли.
DELFI связался с пресс-секретарем Клайпедской полиции Андромедой Грауслене, которая сказала, что полиция планирует опросить пострадавшую.
По предварительным данным, подозреваемого еще не выявили, расследование находится на начальной стадии.
По словам Грауслене, до сих пор таких происшествий в Клайпеде не было. Она также не могла сказать, почему пострадавшая не обратилась в полицию в тот же день.
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