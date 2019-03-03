3 марта, в 6 ч., в доме в деревне Яцконяй во время пьянки разгорелся конфликт. 41-летняя женщина толкнула 53-летнего мужчину.

Мужчина упал и, вероятно, ударился головой об угол.

Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Полиция сообщила, что подозреваемая была задержана, обстоятельства происшествия выясняются.