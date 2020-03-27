"Когда нет плохих новостей, это уже само по себе хорошо. Мы после перевязки. Все хорошо заживает, никакой инфекции нет, ставят капельницу с антибиотиками, температуры нет. Начал есть, пока только фрукты", – написала в фейсбуке мать пострадавшего ребенка.

Несчастье произошло 22 марта во дворе дома дедушки. Мальчик играл с другой собакой, когда на него напала кавказская овчарка (она была на привязи). Ребенок серьезно пострадал: кусаные раны на груди, спине, голове. Зубы собаки прокусили даже легкое. Пострадало лицо, веко, уши.

В первую ночь после несчастья мать ребенка писала: "Покусала собака. Нет правой стороны лица, одного уха, пытаются спасти один глаз, остался лишь кусочек второго уха, прокушена грудная клетка, он подключен к аппарату ИВЛ".

Ребенка доставили в Вильнюс. Его оперировали 6 часов. По словам матери, врачи совершили чудо. Вчера мальчику уже было лучше.

"Идет на поправку. Глаз спасен, будет видеть обоими, только пока не хватает небольшой части века, слышит, разговаривает, температуры нет. Солдатик не сдается", – писала мать. Но это еще не все – ребенку потребуется ряд пластических операций и помощь психолога.

Начальник Швенченской полиции ДайваDaiva Бритовене сказала DELFI, что полиция проводит расследование в связи с нанесением тяжких увечий по неосторожности.

Женщина с ребенком на время карантина переехала к своему отцу, у которого большое хозяйство, там и произошло несчастье.