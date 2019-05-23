Полиция рассказала о гражданине Литвы, которого 13 лет искали по всей Европе

22 мая ГПК Клайпедского округа сообщил, что был задержан 13 лет находившийся в розыске подозреваемый в убийстве Цивинскас (1983 г.р.).

Прокурор Арунас Саунорюс сказал, что Цивинскас даже спустя 13 лет не утратил бдительности. Он жил под чужим именем в Корке (Юго-западная Ирландия), несколько раз менял личные данные. У подозреваемого была семья.

Глава ГПК Клайпедского округа Альфонсас Мотузас уточнил, заметив, что Цивинскас сильно изменил внешность и совсем не был похож на себя на фото, которое было у правоохраны.

"У полиции было много работы. Мужчина жил под чужим именем, соблюдали конспирацию и его близкие. Его документы ничего не говорили о его реальной личности, он не пользовался социальными сетями. Когда дело рассмотрят в суде, сможем использовать данные о проделанной работе для обучения криминалистов", – сказал Мотузас.

Саунорюс сказал, что пока немного может рассказать о преступлении, поскольку Цивинскаса еще не допросили.

"О самом преступлении я подробно рассказать не могу, подозреваемый еще не опрошен. Сначала хотелось бы выслушать его, чтобы он не говорил то, о чем прочел в газете. После преступления его не взяли под стражу. В ходе расследования были получены необходимые улики", – сказал Саунорюс.

Цивинскас задержан в Ирландии, решается вопрос его экстрадиции.

DELFI напоминает, что Цивинскаса подозревают в убийстве, совершенном 3 апреля 2006 года в Паланге. Во время выяснения конфликта в группе людей, подозревают, что он выстрелил одному из участников конфликта в спину. Пострадавший в тот же день скончался в больнице. Подозреваемый скрылся. Он находился в числе лиц, которых ищут в Европе – eumostwanted.eu.