Полиция Клайпедского округа быстро раскрыла преступление: недееспособный мужчина 1952 г.р. был убит в деревне Гинталишкес 25 января, вечером.
Его тело в прихожей его дома 26 января утром обнаружила староста, когда приехала его навестить.
Криминалисты опросили очевидцев происшествия и выяснили, что преступление было совершено после совместной попойки, в которой в доме, находящемся рядом с домом убитого, участвовали двое двоюродных братьев. Убитый преступления в пьянке не принимал участия. Позже один из двоюродных братьев после ссоры с родственником отправился домой, он шел мимо соседского дома.
По словам соседей, он разбил стекла в доме соседа, а, как выяснили следователи, когда из дома вышел его владелец, пьяный прохожий вошел в прихожую и ударил хозяина дома лопатой по голове. Лопату он выбросил в протекающую рядом с домом реку Салантас. Полицейские нашли лопату в реке.
Выяснив обстоятельства происшествия, полиция в пятницу вечером задержала и допросила подозреваемого (1993 г.р.). Он уже был судим за нанесение тяжких телесных увечий и самоуправство.
27 января суд разрешил взять подозреваемого под арест на три месяца. По словам криминалистов, он сознался в совершении убийства.
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