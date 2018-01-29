Полиция Клайпедского округа быстро раскрыла преступление: недееспособный мужчина 1952 г.р. был убит в деревне Гинталишкес 25 января, вечером.

Его тело в прихожей его дома 26 января утром обнаружила староста, когда приехала его навестить.

Криминалисты опросили очевидцев происшествия и выяснили, что преступление было совершено после совместной попойки, в которой в доме, находящемся рядом с домом убитого, участвовали двое двоюродных братьев. Убитый преступления в пьянке не принимал участия. Позже один из двоюродных братьев после ссоры с родственником отправился домой, он шел мимо соседского дома.

По словам соседей, он разбил стекла в доме соседа, а, как выяснили следователи, когда из дома вышел его владелец, пьяный прохожий вошел в прихожую и ударил хозяина дома лопатой по голове. Лопату он выбросил в протекающую рядом с домом реку Салантас. Полицейские нашли лопату в реке.

Выяснив обстоятельства происшествия, полиция в пятницу вечером задержала и допросила подозреваемого (1993 г.р.). Он уже был судим за нанесение тяжких телесных увечий и самоуправство.

27 января суд разрешил взять подозреваемого под арест на три месяца. По словам криминалистов, он сознался в совершении убийства.