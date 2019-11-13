Полиция Радвилишкиса снова разыскивает пропавшую 14-летнюю

Недавно уже сообщалось, что сотрудники Радвилишкского комиссариата полиции разыскивают 14-летнюю Мелану Яблонскайте. Тогда девочку нашли. Однако через несколько дней она снова пропала - не вернулась в детский дом. Полиция просит о помощи.